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الريال اليمني ينهار بشدة وصعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - الدولار  الامريكي

شراء 

528   

البيع

530 ريال.

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الريال السعودي

شراء

  138

البيع

139 ريال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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