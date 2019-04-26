شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشدة وصعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدولار الامريكي شراء 528 البيع 530 ريال. Advertisements الريال السعودي شراء 138 البيع 139 ريال.

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