شكرا لقرائتكم خبر عن هستيريا مليشيات حزب الاصلاح ..اطلاق الرصاص على المواطنين في تعز بشكل عشوائي...شاهد الصورة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قالت مصادر طبية إن طفلين استشهدا في مدينة تعز برصاص قناصة تابعين لمليشيات حزب الاصلاح، اليوم الخميس، فيما أصيبت امرأة مسنة في أحياء وادي المدام والباب الكبير.
وأضافت المصادر، إن طفلاً عمره 4 سنوات وآخر 7 سنوات قتلا، أحدهما برصاص قناصة حزب الإصلاح في وادي المدام والآخر في الباب الكبير بشظية.
وقال شهود عيان، ان هناك إصابات كثيرة بين المدنيين، وإن مليشيات الاصلاح تستخدم الرصاص بكثافة وعشوائية مستهدفة كل من يتواجد في الأحياء التي يتواجد فيها عناصر كتائب أبي العباس
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