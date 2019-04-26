شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثيقة.. محافظ تعز يخرج عن صمته ويحمل حزب الاصلاح المسؤولية القانونية والدستورية عن جرائم المدينة القديمة ويتهمهم بالانقلاب على كل الاتفاقات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالوثيقة.. محافظ تعز يحمل حزب الاصلاح المسؤولية القانونية والدستورية عن جرائم المدينة القديمة ويتهمهم بالانقلاب على الاتفاقات..!

اصدر محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الخميس مذكرة تحمل رقم "٢٥٧"، اتهم فيها وكلاء المحافظة الموالين لحزب الاصلاح ، بالتدخل في صلاحيات المحافظ وتنفيذ حملات امنية في انقلاب على القانون والدستور.

وقال المحافظ شمسان ،في المذكرة الصادرة عنه حصل "المنتصف نت" على – نسخة منها - ان "وكيل محافظة تعز عبد القوي المخلافي المعين من حزب الاصلاح قام عقد اجتماع للجنة الامنية وقيادة المحافظة الذي عقد برئاستكم يومنا هذا والذي خرج بجملة من القرارات التي تتداولها المواقع الإخبارية".

وأضاف المحافظ في مذكرته التي حمل فيها تلك القيادات المسؤولية قال: "وعلية فإنكم من دعوتكم لهذا الاجتماع دون علمنا وإشعارنا بذلك والتداول معنا فيما تمخض عنه من قرارات ، فأنتم تتحملون المسؤولية الكاملة عن النتائج التي سوف تترتب عن تلك القرارات"

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مؤكدا ان تلك القرارات والنتائج،"جاءت مخالفة للدستور والقوانين النافذه مع تأكيدنا على التقيد التام ، بتنفيذ توجيهاتنا السابثة بوقف اطلاق النار وانسحاب الحملة الامنية".

هذا وكانت القيادات العسكرية والامنية الموالية لحزب الاصلاح في محافظة تعز قد عقدت اجتماع صباح اليوم ، اقرت فين حسم معركة المدينة القديمة ووادي المدام مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك.

حيث عقدت ما تسمى اللجنة الأمنية اجتماعاً بغياب المحافظ رئيس اللجنة، وتقاسم الوكيل الإصلاحي عبد القوي المخلافي، وقائد المحور القيادي الإصلاحي سمير الحاج، إدارة الاجتماع، وخرج الاجتماع بقرارات دون استشارة المحافظ.

ويعتبر الاجتماع انقلاباً على محافظ المحافظة نبيل شمسان، حيث لا يحق لوكيل المحافظة أن يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية، وبينما تهرب قائد المحور أمس من رئاسة الاجتماع، عاد اليوم ليحضر شريكاً في الإدارة، بينما كان سالم قائد الحشد الشعبي هو صاحب القرار في الاجتماع.