شاهد بالفيديو: نساء المدينة القديمة بتعز يحملن السلاح ويخرجن لمواجة ميلشيا الحشد الشعبي التابع للإخوان

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو نساء المدينة القديمة بتعز يحملن السلاح ويخرجن لمواجة ميلشيا الحشد الشعبي التابع للاخوان

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