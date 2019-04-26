شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يحذر من تجاوز صلاحياته ويطالب الحملة الأمنية بوقف إطلاق النار والانسحاب فورا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كتب محافظ تعز نبيل شمسان في صفحته بالفيسبوك، مساء الخميس 25 أبريل 2019، منشور وفي أجواء الحرب التي تشهدها المدينة القديمة من قبل مليشيات الحشد الشعبي للإخوان، وعقب اجتماع للجنة الأمنية بدون علمه:

تجاوز الصلاحيات يولِّد الازدواجية في القرارات، ويسبب التعقيدات المتأزمة والمواقف المتناقضة والتي تقف حائلاً دون حل الإشكالات.

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لن نسمح بأي خروج عن القانون أو ممارسة الانتقائية في العمل الأمني والعسكري والإداري، فالكل أمام القانون سواء، وحماية المواطنين هي أول أولوياتنا.

توجيهاتنا السابقة صريحة، وعلى الحملة الأمنية وقف إطلاق النار والانسحاب من مواقعها المستحدثة، ويتحمل المسئولون عن الحملة الأمنية مسئولية مخالفة التوجيهات والتمرد على قرارات السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية.