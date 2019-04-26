شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سلاح التحالف العربي يقتل ابناء تعز ...دعوى قضائية امام محكمة دولية ضد دول التحالف بسبب مجازر تعز اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص

علم ""الخليج 365"" من مصادر نقابية في نقابة المحامين بتعز ان النقابة بصدد رفع دعوى قضائية دولية ضد التحالف العربي لتسليمه سلاح لميليشيات مسلحة نفذت مجازر وحشية ضد الاطفال والنساء العزل في جرائم حرب مشهودة وفق القانون الدولي

واشار المصدر الى ان لجنة المحامين ستباشر غداً اعداد الوثائق القانوينة بما يعجل من تدخل المحكمة واجبار التحالف العربي غلى نزع سلاح الميليشيات بتعز