شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سكان المدينة القديمة بتعز يوجهون نداء استغاثة للصليب الاحمر الدولي بسرعة دخوله لانقاذ المصابين وانتشال الجثث التي ارتكبتها ميليشيا حزب الاصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص اطلق ابناء المدينة القديمة بتعز نداء استغاثة للصليب الاحمر الدولي للدخول الى المدينة لانقذ المصابين وانتشار جثث القتلى الذين سقطو جراء القصف العنيف لميليشيا الحشد الشعبي التبع للاصلاح

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