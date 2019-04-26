شكرا لقرائتكم خبر عن جمال المليكي:"الغداء الاخير" يعرض وثائق من ارشيف دول العالم حول الرئيس الحمدي .. وشهادات من كانوا متواجدين على مسرح الأحداث (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف منتج ومخرج فيلم"الغداء الاخير" اغتيال الرئيس الحمدي، جمال المليكي، أن الفيلم يحتوي على وثائق هامة من ارشيف أكثر من دولة على مستوى العالم.
وأضاف المليكي في فيديو نشر على مواقع التواصل، أن الفيلم يعرض شهادات من كانوا متواجدين على مسرح الاحداث في تلك الحقبة التاريخية، اضافة الى الكثير من البحث في الادبيات والكتب التي اقتربت بدرجة من الدرجات من شخصية الحمدي ومن فترة حكمه.
وأن الفيلم يطرح عدة أسئلة منها،" لماذا بقي الحمدي حاظراً في وجدان المجتمع اليمني رغم مرور كل هذه الفترة الطويلة ورغم قصر الفترة التي حكم فيها ؟ و "ماهي الاسباب الموضوعية التي جعلت من الحمدي خطراً محلياً وإقليمياً ودولياً ولذلك تم التخلص منه؟".
كما يعرض السردية الاكثر تماسكاً في قضية مقتل الحمدي؟.
يعرض الفيلم يوم الأحد القادم العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على قناة الجزيرة ومنصات التواصل الإجتماعي الخاصه بها.
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