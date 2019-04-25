شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جديد للريال اليمني مقابل اسعار العملات الاجنبية مساء اليوم الخميس (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الخميس بالعاصمة عدن الموافق25ابريل2019م: سعر الشراء

الدولار الامريكي: 520

الريال السعودي: 138

الدرهم الاماراتي: 139 سعر البيع الدولار الامريكي: 523

الريال السعودي : 139

الدرهم الاماراتي: 140

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