شكرا لقرائتكم خبر عن " الجزيرة " تفاجأ اليمنين وتبث لأول مرة مؤتمرا صحفيا لزعيم اليمن الخالد وتسجيلات لخطابات نادرة وتكشف هوية قتلته ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الغداء الاخير .. فيلم استقصائي عن الحمدي ورؤيته في القضايا اليمنية المصيرية يعرضعلى قناة الجزيرة العاشرة مساءً يوم الأحد القادم.
الفيلم الاستقصائي " الغداء الاخير"، الذي يتحدث عن الرئيس الحمدي وظروف مقتله ورؤيته للقضايا المصيرية اليمنية سيبث ولأول مرة خطابات نادرة ومؤتمر صحفي غير متداول للرئيس الحمدي يتحدث فيه عن رؤيته في القضايا المصيرية كقضية الوحدة وبناء الجيش ومسألة أمن البحر الأحمر.
الفيلم من إعداد وإخراج المنتج الإستقصائي جمال المليكي.
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