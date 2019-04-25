شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ايّام من إلقاء القبض عليهم ...مئات الافارقة يفرون من ملعب الشهيد بالمنصورة "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن المئات من المهاجرين الافارقة من الفرار من ملعب كانوا يحتجزون فيه. فر المئات من المهاجربن من ملعب الشهيد حامد بالمنصورة قبل قليل. قال شاهد عيان لصحيفة عدن الغد ان المئات منهم مروا بالقرب من مسجد الهدى.

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