عاجل : بالتزامن مع شهر رمضان ...الكويت تعلن عن مكرمة ضخمة في طريقها لليمنيين "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس توجه ثلاث شاحنات محملة بمواد إغاثيةمختلفة ومواد غذائية إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن سلسلة التحركات التي تقوم بها الجمعية لتقديم العون والاغاثة للأشقاء هناك.
ونقلت وكالة أنباء كونا، عن مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج ان هذه الدفعة من المساعدات الانسانية من الجمعية ستوزع بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثيةبمشاركة عدد من متطوعي الجمعية .
وأضاف المعراج أن المساعدات الانسانية ستوزع في عدد من المحافظات اليمنية منها (مأرب ووادي حضرموت والجوف وشبوه وحجه والمحويت) .. مشيرا إلى انها تجسد حرص الكويت الشديد علىتخفيف معاناة النازحين والمتأثرين من الأحداث في اليمن وتحسين ظروفهم الانسانية.
وذكر ان الجمعية تنفذ حملات اغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة.
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