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صعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم.. (أسعار الصرف)

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عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني ينهار بشدة صعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الخميس 25 ابريل 2019 م

 

الدولار  الامريكي

 

شراء

 

528  

 

البيع

 

530 ريال.

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الريال السعودي

 

شراء

 

  138

 

البيع

 

139 ريال.

0

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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