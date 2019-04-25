شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم.. (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني ينهار بشدة صعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الخميس 25 ابريل 2019 م الدولار الامريكي شراء 528 البيع 530 ريال. Advertisements الريال السعودي شراء 138 البيع 139 ريال. 0

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم.. (أسعار الصرف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.