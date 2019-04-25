عاجل : الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح يقصف بالدبابات مآذن جامع المظفر بتعزمن جبل جرة

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عدن - ياسمين التهامي - قصفت الدبابة التي يسيطر عليها الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح والمتمركزة في جبل جرة قصفت المدينة القديمة ومآذن جامع المظفر لأول مرة في تاريخ تعز وناشد المواطنون التحالف العربي بسرعة انقاذهم من الدمار الذي يمارسه حزب الاصلاح في تعز

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