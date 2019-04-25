شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان .. تقدم جديد ومرعب للحوثيين في هذه المحافظة الجنوبية .. هل ستسقط ام مالذي سيحدث في الساعات القادمة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثفت مليشيات الحوثي هجماتها الميدانية مصحوبة بقصف مدفعي على تجمعات أفراد المقاومة الشعبية بمديرية المسيمير شمال شرق محافظة لحج، جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" ان مليشيات الحوثي تسللت من مديرية ماوية جنوبي شرق تعز إلى منطقة حبيل حنش بمديرية المسيمير شمال لحج.

وشدد الحوثيون هجومهم فجر وعصر اليوم الخميسعلى المقاومة الشعبية في حبيل حنش بعد تمركز عناصرهم ومعداتهم الثقيلة (ثلاثة مدافع، منصة صواريخ كاتيوشا) في مرتفعات ماوية المشرفة على المنطقة. وتوقعت المصادر انهيار صمود المقاومة الشعبية في حبيل حنش في حال تأخر امدادهم من قبل القوات

الحكومية نظرا لكثافة الهجمات والعناصر الحوثية المشاركة في الهجوم على المسيمير. ويمثل تحرك مليشيات الحوثي نحو المسيمير تحركا ميدانيا غير مسبوق، ويعد إلتفافا خطيرا على مواقع القوات الحكومية في كرش والقبيطة، وتهديدا على الخط العام الرابط بين يافع والضالع ومثلث العند. وأتت تحركات الحوثيين نحو المسيمير بالتزامن مع انهيار جبهتي العود إب ومريس والحشاء في الضالع، ومحاولتهم تطويق مديريات يافع، وهذه الإنهيارات تشكل ارباكا كبيرا للقوات الحكومية شمال لحج والساحل الغربي.