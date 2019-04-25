شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أسباب إلغاء حفل فني للطفلة ماريا قحطان في لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح معارضون في إلغاء حفل فني كان مقررا للطفلة ماريا قحطان خلال حفل افتتاح مول تجاري بمدينة يافع مركز محافظة لحج جنوب البلاد. وكان مقررا للطفلة الوصول من صنعاء الى يافع اليوم لإحياء حفل فني في مستهل افتتاح مول تجاري جديد. Advertisements وعلى نحو غير متوقع ابدت اطراف مناوئة معارضتها للامر وقالت ان الامر مخالف لعادات وتقاليد المنطقة. وتحت ضغط الاصوات المعارضة اضطرت ادارة المول الى الغاء الحفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أسباب إلغاء حفل فني للطفلة ماريا قحطان في لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.