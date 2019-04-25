شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أسباب إلغاء حفل فني للطفلة ماريا قحطان في لحج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نجح معارضون في إلغاء حفل فني كان مقررا للطفلة ماريا قحطان خلال حفل افتتاح مول تجاري بمدينة يافع مركز محافظة لحج جنوب البلاد.
وكان مقررا للطفلة الوصول من صنعاء الى يافع اليوم لإحياء حفل فني في مستهل افتتاح مول تجاري جديد.
وعلى نحو غير متوقع ابدت اطراف مناوئة معارضتها للامر وقالت ان الامر مخالف لعادات وتقاليد المنطقة.
وتحت ضغط الاصوات المعارضة اضطرت ادارة المول الى الغاء الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أسباب إلغاء حفل فني للطفلة ماريا قحطان في لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.