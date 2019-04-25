شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة حصرية : إستسلام أكثر من 20 حوثياً للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد/ يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة . والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" فوزي المريسي
ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بالحزام الأمني في محافظة الضالع اليوم الخميس، القبض على سرية حوثية متكاملة كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة الضالع.
وقال مصدر عسكري أن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد/ يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة و٤ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب.
وفي جبهة مريس قتل أكثر من ١٢ حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للمليشيات الإنقلابية في يعيس شمال مريس قبل ظهر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة حصرية : إستسلام أكثر من 20 حوثياً للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد/ يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.