شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة حصرية : إستسلام أكثر من 20 حوثياً للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد/ يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" فوزي المريسي

ألقت قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بالحزام الأمني في محافظة الضالع اليوم الخميس، القبض على سرية حوثية متكاملة كانت تحاول التسلل إلى منطقة الفاخر بالعود في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري أن أكثر من 20 حوثياً ألقي القبض عليهم وسلموا أنفسهم للجيش والمقاومة في بيت الشرجي بجبهة العود بينهم العميد/ يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة و٤ضباط آخرين برتب متفاوتة بين رائد ونقيب.

وفي جبهة مريس قتل أكثر من ١٢ حوثياً في استهداف مدفعية الجيش الوطني والمقاومة لتجمع للمليشيات الإنقلابية في يعيس شمال مريس قبل ظهر اليوم.