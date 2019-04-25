شكرا لقرائتكم خبر عن الجوبي يكشف عن أول أيام شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفلكي اليمني أحمد الجوبي ان شهر رمضان 1440 هـ سيبدأ يوم الاثنين الموافق 6 مايو القادم. وأوضح الجوبي ان يوم الأحد 5 مايو هو Advertisements اليوم الـ30 و الاخير من شهر شعبان 1440. منوها إلى أن مدة شهر رمضان لهذا العام ستكون 29 يوما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوبي يكشف عن أول أيام شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.