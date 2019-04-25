شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: خسائر الأرواح في اليمن تؤكد الحاجة إلى حل سياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، إن خسائر الأرواح في اليمن تؤكد "الحاجة إلى حل سياسي لوقف الحرب".

وذكر هانت في تغريده على حسابه أن تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" تؤكد "بشكل لا لبس فيه الحاجة إلى حل سياسي في اليمن، بعد أن تسبب كلا الطرفين بمقتل 70 ألف شخص من الجانبين، بينهم مدنيين".

وقال هنت، إنه يجب على جميع الأطراف دعم المشاورات بين الأطراف التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

Advertisements

وزار هنت مطلع مارس/آذار الماضي اليمن ضمن جولة خليجية شملت سلطنة عمان والسعودية والإمارات.

وكان وجوده باليمن أول زيارة يقوم بها وزير خارجية غربي منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس / آذار 2015، كما أنها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى اليمن منذ عام 1996.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.