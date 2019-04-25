شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: خسائر الأرواح في اليمن تؤكد الحاجة إلى حل سياسي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، إن خسائر الأرواح في اليمن تؤكد "الحاجة إلى حل سياسي لوقف الحرب".
وذكر هانت في تغريده على حسابه أن تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" تؤكد "بشكل لا لبس فيه الحاجة إلى حل سياسي في اليمن، بعد أن تسبب كلا الطرفين بمقتل 70 ألف شخص من الجانبين، بينهم مدنيين".
وقال هنت، إنه يجب على جميع الأطراف دعم المشاورات بين الأطراف التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وزار هنت مطلع مارس/آذار الماضي اليمن ضمن جولة خليجية شملت سلطنة عمان والسعودية والإمارات.
وكان وجوده باليمن أول زيارة يقوم بها وزير خارجية غربي منذ بدء التدخل العسكري بقيادة السعودية في مارس / آذار 2015، كما أنها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطاني إلى اليمن منذ عام 1996.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: خسائر الأرواح في اليمن تؤكد الحاجة إلى حل سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.