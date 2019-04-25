عاجل : اليمن توقع اليوم اتفاقية تاريخية مع الصين "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - وقع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي" اليوم الخميس" مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصيني مي نينج، على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لطريق الحرير. Advertisements وذكرت وكالة" سبأ" أن الانضمام يؤسس لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية. وأشارت إلى أن الانضمام سيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين اليمن والصين باعتبار ان اليمن كانت من اقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.

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