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ورد الان ...الريال اليمني ينهار بشدة وصعود مفاجئ للدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم .. 25 ابريل 2019 م

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عدن - ياسمين التهامي - الدولار  الامريكي

شراء 

528   

البيع

530 ريال.

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الريال السعودي

شراء

  138

البيع

139 ريال

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