شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل الأن انفجار يهز مدينة إب بنقيل سمارة ...تعرف على السبب.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص افاد شهود عيان انه الان وفي هذه الدقائق تشهد منطقة نقيل سمارة بمحافظة إب انفجار ناقله تحمل المشتقات النفطيه وانقطاع الخط الرابط بين مدينة اب ـ صنعاء

ولم يوضح المصدر الى وجود اضرار

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