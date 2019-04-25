شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد الفيديو ... الدبابات تدخل لأول مرة معركة تدمير تعز ...قصف يطال المدينة القديمة بشكل هستيري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت الدبابات معركة تدمير تعز قبل قليل بصورة هستيرية في ظل صمت مريب للشرعية وقياة التحالف العربي Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : شاهد الفيديو ... الدبابات تدخل لأول مرة معركة تدمير تعز ...قصف يطال المدينة القديمة بشكل هستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.