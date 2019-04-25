شكرا لقرائتكم خبر عن صادم وخطير للغاية .. جنوبين يهينون ويذلون وكيل وزارة شمالي بطريقة لاتخطر على البال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هجمت حراسة وزارة العدل في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن، على وكيل الوزارة المحامي فيصل المجيدي ومنعته من دخول المبنى.

وقال مصدر خاص لـ "لمصدر أونلاين" إن المجيدي وأثناء توجهه للعمل في الوزارة صباح أمس الثلاثاء، فوجئ بحراسة الوزارة تستوقفه في بوابة المبنى، وطالبوه بإبراز بطاقته.

وأضاف المصدر، شعر المجيدي أن الموقف فيه تعسف، خاصة وانه يداوم بشكل يومي في الوزارة منذ أكثر من شهرين، فواصل التقدم متجاهلا طلبهم، الا ان الحراس أشهروا الأسلحة في وجهه وتهجموا عليه وأطلقوا في وجهه أوصافاً جهوية ومناطقية، ومنعوه من الدخول.

Advertisements

وفي الموقف، حاول المجيدي التعامل بروح مسؤولة وتواصل بالوزير "علي هيثم الغريب" إلا أنه لم يرد وكذلك قائد حراسة الوزارة لم يرد على الإتصال.

وحسب المصدر، فإنه بعد تدخل مسؤول في مكتب الوزير حضر بعد نصف ساعة من التوقيف سمحت الحراسة للمجيدي بالدخول.

وأشار المصدر إلى أن المجيدي في وقت لاحق زار الوزير الغريب إلى مكتبه وأبلغه بالحادثة إلا أنه لم يتفاعل مع الموقف وتجاهل بلاغ الوكيل، ما دفع الأخير إلى مغادرة مبنى الوزارة وقرر الاعتكاف في مكان إقامته حتى يتخذ الوزير إجراءات ترد اعتبار الوكيل وتحاسب المتورطين في التهجم على مسؤول حكومي، وتمنع تكرار الموقف مرة أخرى