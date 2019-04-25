عاجل : دبابات قوات المقاومة الشعبية تصيب مركز القيادة والسيطرة التابع للحوثيين "تفاصيل + صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - نيران مفاجئة تصيب مركز القيادة والسيطرة... Advertisements بعد هدوء حذر خلال الـ48 الساعة الماضية تخللتها بعض المناوشات ورشقات المدفعية في جبهات شمالي مديرية قعطبة.، نيران مفاجئة من دبّابات القوات الجنوبيِّة تُصيب نقطة القيادة والسيطرة للعدوّ الحوثي في لكمة النجار بالقرب من بلدة الحُصين تحت نقيل قبوان ـ عزاب شمالي مدينة الفاخر الإستراتيجيّة في عملية استخباراتية سرية وُصفت بالدقيقة وكانت إصابات مباشرة وموفقة. من شايف الحدي

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