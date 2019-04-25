شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق قاعة المجلس المحلي في سيئون "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ندلعت النيران في قاعة المجلس المحلي لمديرية سيئون بمحافظة حضرموت ولم يصدر عن السلطة المحلية اي بيان عن الحادثة بعد.

ومان حريق شب في مكتب الهجرة والجوازات بمدينة سيؤن في وادي حضرموت.

وقال شهود انهم شاهدوا ادخنة تتصاعد من مقر المكتب .

ولم يوضح الشهود ما اذا كان الحريق قد تسبب باتلاف كامل المحتويات داخل المكتب او تسبب باضرار بشرية .