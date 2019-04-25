شكرا لقرائتكم خبر عن أردني فعل فعلته مع ممرضة كويتية بينما كانت زوجته في غرفة الأشعة.. وجمعية التمريض غاضبة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلامٍ كويتية، أنّ أردنياً اعتدى بالضرب على ممرضة حامل في مستشفى الولادة.

وبالكشف الطبي على الممرضة المعتدى عليها تبين وجود تورم في الجهة اليسرى من الوجه، وآثار إحمرار في الذارع الأيسر.

وبعمل سونار رحمي للجنين جاءت نتيجته مرضية باستثناء وجود انقباضات رحمية استلزمت دخول الممرضة الى المستشفى للملاحظة.وفق صحيفة “الراي” الكويتية

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وتبيّن أنّ الممرضة المعتدى عليها، والحامل في الأسبوع الـ 18، حاولت تنبيه المعتدي إلى أن الدخول إلى غرفة الأشعة لغير المرضى ممنوع، وأن زوجته تخضع لكامل الرعاية الصحية غير أنه أصرّ على الدخول معتدياً على الممرضة التي كانت تقوم بدورها انطلاقاً من التعليمات الواردة بهذا الشأن.

واستنكرت جمعية التمريض الاعتداء على الممرضة، وأكدت أنها ستتابع الإجراءات القانونية كافة بحق المعتدي، بعدما سُجلت قضية بالواقعة في مخفر الشويخ الصناعية.



وطالبت الجمعية وزارة الصحة بأهمية التحرك الجاد لمعالجة تلك الأحداث التي أصبحت لا يمكن السكوت والتغاضي عنها، لافتة إلى أن الجمعية سيكون لها موقف حازم حيال تراخي الوزارة عن إيجاد سبل كافية لحماية الممرضين.



وشددت الجمعية على أن ظاهرة الاعتداء على الممرضين يجب أن تقابل بالعقوبات الصارمة، خصوصاً أنه سبق تكرار هذا الفعل المؤسف، وجددت مطالباتها بضرورة إيجاد تشريع لحماية العاملين في المهن الطبية، لاسيما الممرضين من تلك الأحداث المؤسفة التي تقع بحق فئة وهبت نفسها لخدمة المرضى ليل نهار.