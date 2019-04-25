شاهد بالصورة.. هل ظهرت شمس الكويتية من دون بنطلون..؟

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عدن - ياسمين التهامي - اثارت الفنانة الكويتية شمس جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها اعتبرها البعض جريئة وغير لائقة.
شمس وقفت فوق مصباح أرضي، ما ادى الى ظهور القميص بشكل شفاف، وظهور الشورت القصير الذي كان ترتديه.
ولاقت هذة الصورة انتقادات من قبل المتابعين.
وابرز ما جاء في التعليقات السلبية: "نست البنطلون. معقولة محد ذكرها؟"، و"وين سروالك؟"، و"يظهر كانت مستعجلة نسيت البنطلون"، و"لو سمحت البنطلون ناسيته عند الغسال بعدين عاني انت والدنيا".
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