شكرا لقرائتكم خبر عن "ابو علي الحاكم" يفضح أحد أكبر المشائخ الجواسيس بنهم ومأرب ..لن تصدق من هو؟ (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى القيادي الحوثي وقائد ما يسمى الاستخبارات العسكرية للمليشيات " أبو علي الحاكم " اليوم شيخ قبلي من مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء كان قد أعلن انضمامه في وقت سابق إلى المقاومة الشعبية في المديرية. وحصل المشهد اليمني على صورة من لقاء جمع الشيخ " أحمد درهم الشليف " رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية نهم مع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم بحضور الناطق العسكري للمليشيات " يحيى سريع ".

وكان القيادي المؤتمري " أحمد درهم الشليف " شيخ قبيلة عيال غفير بمديرية نهم قد أعلن انضمامه إلى المقاومة الشعبية مطلع العام الماضي وبقي في محافظة مأرب عدة أيام التقى خلالها المحافظ سلطان العرادة قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في المديرية ومؤخراً تمكن من العودة إلى صنعاء والانضمام إلى المليشيات الحوثية مجددا. وانضم الشليف إلى المقاومة بعد وصولها إلى مسقط رأسه في منطقة " غفير " بالمديرية مطلع العام الماضي ضمن عملية عسكرية حررت خلالها قوات الجيش عدة قرى في المديرية.

Advertisements





وكان الشليف قبل انضمامه إلى المقاومة يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية حتى أيام مصرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيات الحوثي مطلع ديسمبر من العام قبل الماضي. على الصعيد ذاته أوضحت مصادر مقربة من الشيخ الشليف " إن المليشيات الحوثية تفرض على الأخير إقامة جبرية في منزله كما أنه رفضت عرضا تقدم به مؤخرا لقيادة مجاميع مسلحة تتبع المليشيات في مديرية نهم.