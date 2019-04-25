شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اصوات المساجد تصدح بالتكبير والاستغاثة ...ميليشيا الاصلاح تحرق تعز ...شاهد أول فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد المدينة القديمة بتعز منذ صباح اليوم أعنف إشتباكات في وادي المدام والجمهوري واندلعت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة اندلعت بين اللجنة الأمنية وعناصر مسلحة في آخر معاقلها في المدينة القديمة.

وتصدح المساجد في المدينة القديمة بالدعاء على ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح للجرائم التي ترتكبها في تعز لمشاهدة الفيديو

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