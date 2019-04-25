شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جنوبية تسيطر على مواقع في قعطبة وتنقل المعركة إلى حدود إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت القوات الجنوبية المشتركة تقدمها في جبهتي العود وحمك غرب مديرية قعطبة، وسيطرت على منطقة بيت الشرجي، بعد معارك عنيفة كانت اندلعت قبل يومين. وذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة أمّنت منطقة سائلة حطب بالكامل. المصادر نفسها أشارت إلى أن المعارك انتقلت إلى قطاعات واسعة في شمال وغرب جبهة العود بمديرية قعطبة وإلى مناطق متقدمة باتجاه شرق محافظة إب، موضحة أن المدفعية قصفت مناطق نقيل قبوان وعزاب ونقيل حدة الواقع على تخوم مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب. وقالت القوات المشتركة إنها كسرت محاولات تسلل لمليشيات الحوثي باتجاه منطقة شليل بقطاع عزاب، مما أجبر المليشيات الحوثية إلى التراجع والفرار. وأضافت: «هناك عمليات مستمرة لتطهير مناطق عزاب وبيت الشوكي وبيت الشرجي، بقطاع عزاب، وكذلك تطهير حبيل السماعي وقرين الفهد بقطاع حمك بجبهة العود شمالي وغرب مديرية قعطبة»، مؤكدةً أن عملية عسكرية في جبهة العود بقعطبة أسفرت عن مصرع ما يقارب 32 حوثياً، بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب إصابة العشرات وأسر آخرين وفرار أعداد كبيرة منهم باتجاه إب. وفي سياق آخر، تصدت القوات المشتركة في منطقة القهرة بجبهة مريس شمال محافظة الضالع لهجوم عنيف تكبد الحوثيون خلاله خسائر فادحة في المعدات والأرواح. وقال القيادي بمقاومة مريس أحمد الحجري لـ«الأيام»: «إن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت هجوماً على مواقع عديدة في منطقة القهرة شمال مريس»، لافتاً إلى أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مؤكداً أن 60 عنصراً لقوا مصرعهم، وجُرح آخرون منهم في أطراف منطقة القهرة.

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