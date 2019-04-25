جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن ذكر مصدر عسكري ان سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جويا بطائرة قاصف2K على مقر قيادات الغزاة في البريقة بمحافظة عدن.

واكد المصدر ان الطائرة المسيرة نفذت الهجوم مستهدفة عدد من القيادات بينهم ضباط اماراتيين.

مصادر محلية بالمحافظة اكدت من جانبها ان الهجوم احدث حالة من الارباك في صفوف الاعداء فضلا عن وقوع خسائر بشرية لم يعرف حتى الان عن اعدادها الا انها قالت ان عدد من سيارات الاسعاف هرعت الى مقر القيادة لانتشال القتلى والجرحى

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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم جوي على مقر قيادة الغزاة بعدن ومصادر محلية تكشف عن سقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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