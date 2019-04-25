شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات "حراس الجمهورية " بقيادة طارق صالح تدخل خط المواجهة في الضالع واندلاع اشتباكات عنيفة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشن قوات الجيش، منذ فجر الخميس 25 ابريل 2019 هجوما كاسحا على مواقع عناصر جماعة الحوثي الانقلابية، جبهة العود إلى الشمال الشرقي من مدينة قعطبة .

مصدر عسكري أفاد، إن قوات المقاومة الوطنية، حراس الجمهورية، قادت هجوما ضاريا منذ الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على عناصر الحوثي في منطقة الخبت - بيت الشرجي بقطاع عزاب على جبهة العود.

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وتخوض القوات المهاجمة في الأثناء قتالا عنيفا ونجحت حتى الآن، طبقا للمصدر، في تطهير منطقة الخبت ببيت الشرجي وتواصل التقدم .. وإلى مقربة من قرية حصين الشرجي.

مشيرا إلى جريان المعارك وتقدمها بكثافة نارية من قبل وحدات المقاومة الوطنية.

الجدير بالذكر أن المليشيات فشلت في التقدم على جبهة العود قطاع عزاب أبعد من بيت الشرجي، بعد تسللات قادتها عبر منطقة بيت شليل وتواطؤ محليين مع المليشيا مطلع الأسبوع الجاري، قبل أن تندحر من مثلث بيت الشرجي وحتى نقيل قبوان حيث دارت معارك كبيرة الأيام الماضية كبدت المليشيا خسائر كبيرة.