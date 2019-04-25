شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع حرب شوارع وسط مدينة تعز...والاهالي يستغيثون بالتحالف العربي بعد سقوط الشرعية في وحل الفوضى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت فجر اليوم معارك عنيفة وسط مدينة تعز استخدمت فيها كل انواع الاسلحة وقال سكان محليون ان حرب شوارع ما زالت تدور الان بين ميليشيا الحشد الشعبي التابع لحزب الاصلاح "اخوان اليمن " وكتائب ابو العباس في منطقة وادي المدام وحي الجمهوري وووجه السكان نداء استغاثة للتحالف العربي بوقف هذه الفوضى التي ترتكبها فصائل محسوبة على الشرعية وأضاف السكان ان عدم قدرة الرئيس هادي على وضع حد لهذه الفوضى دليل واضح على سقوطها بمستنقع الفوضى وعدم قدرته على ضبط المشكلة

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