عاجل : مناطق سعودية تتعرض لهجوم عنيف والمواطنين يطالبون الحكومة بسرعة التدخل

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت مجموعة من مقاطع الفيديو المتداولة، انتشار أسراب من الجراد، في مدينة ينبع الصناعية، اليومين الماضيين. وأظهرت المقاطع أنتشار أسراب الجراد على مساحات واسعة، فيما ناشد الأهالي بسرعة التدخل. وطالب الأهالي الجهات المختصة بالتعامل مع أسراب الجراد والقضاء عليها بالمبيدات الحشرية.

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