شكرا لقرائتكم خبر عن تغريده مفاجئة لرئيس حزب الاصلاح "اليدومي"..ماذا قال؟!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر رئيس حزب الاصلاح في اليمن تغريدة مبهمة مساء الاربعاء.
ونشر محمد عبدالله اليدومي تغريدة قال فيها :"من الصعوبة بمكان على اليد المرتعشة أن تسهم في صناعة الحياة أو أن تخط سطراً في صفحات التاريخ ..!
ولم يفهم ماذا يقصد اليدومي ومن يعني بتغريدته هذه..
بعض المحللين اعتببرو تغريدة اليدومي موجهة للرئيس هادي شخصيا خاصة بعد ان اصبح معروفا ان احد لم يعد احد يقميم له وزن.
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