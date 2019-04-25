شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا علق الاعلامي محمد العرب على صورته مع علي محسن الاحمر ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الإعلامي محمد العرب مراسل قناة سكاي نيوز عربية سابقا متابعيه بنشر صورة على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن قال فيها أثناء ‏لقائي بفخامة نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر .. كان صريحا وشفافا ومباشرا ، اليمن تحتاج تكاتف جهود الجميع والتحالف والشرعية على قلب رجل واحد حتى تحرير "الخليج 365"

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