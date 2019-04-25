شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي : يستدعي البركاني الي مقر إقامته بالعاصمة السعودية .. ويوجه له هذا الطلب الهام (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس الاربعا في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونوابه محمد علي الشدادي ومحسن علي باصره وعبدالعزيز جباري.

ووفق وكالة "سبأ" تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والتطورات على مختلف المسارات والأصعدة.

وفي اللقاء رحب الرئيس بالجميع، مؤكدا على دور المجلس وأهميته في تعزيز العمل المؤسسي للحكومة الشرعية والذي يمثل مجلس النواب احد حلقاتها الأساسية والفاعلة التي يحتاج لها الوطن في هذه المرحلة الفاصلة والهامة من تاريخه.

وشدد الرئيس على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمجلس للاضطلاع بمهامه وتفعيل أجهزته ولجانه لعكس واقع البلد وتحدياته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه عبر رئيس مجلس النواب ونوابه عن سرورهم بهذا الاستقبال واللقاء مع فخامة الرئيس وتقديم الشكر والعرفان لجهوده التي بذلها طوال المراحل الماضية وصولا لإنجاح انعقاد جلسة مجلس النواب وحضوره فعالية ذلك الحدث.

والتأكيد على ان الدولة بكامل مؤسساتها ستظل مرتبطة بحياة المواطن وهمومه وقضاياه وستظل شرعية فخامة الرئيس المرجعية التي يلتف الجميع حولها دولة ومؤسسات للعبور بالوطن الى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والانتصار لإرادة الشعب اليمني في تحقيق خياراته العادلة من خلال تنفيذ مستحقات مخرجات الحوار الوطني في إطار يمن اتحادي جديد عادل ومستقر.

وأكدوا على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق رئاسة مجلس النواب وجميع الأعضاء في الاضطلاع بواجباتهم في هذه المرحلة الهامة والعمل تحت توجيهات فخامة الرئيس التي يعول عليها الجميع في الخروج بالوطن الى بر الأمان.

لافتين الى تصورات و خطط المجلس القادمة والمتضمنة الزيارات الخارجية لإيصال الصورة كما ينبغي عبر المنابر والبرلمانات الإقليمية والدولية للتأكيد على تماسك مؤسسات اليمن الشرعية وتعريه مشروع المليشيات الحوثية الانقلابية.

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