شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد رسمي: استسلام 110 حوثيا بينهم قائد لواء و9 ضباط بارزين "ماذا حدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردت أنباء قبل قليل محافظة الضالع باستسلام جماعي لمليشيات الحوثي في منطقة الفاخر مديرية قعطبة لقوات المقاومة الجنوبية بينهم قادة وضباط بارزين.

وقالت الأنباء ولم نتأكد منها ـ أن اكثر من 110 حوثيا استسلموا للمقاومة الجنوبية في منطقة الفاخر بينهم العميد/ يحيى الكبسي قائد اللواء 912 مشاة و9 ضباط بين عقيد ومقدم ورائد".

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وفي السياق أكدت مصادر ميدانية استسلام العشرات من الضباط والجنود الذين كانوا يقاتلون في صفوف الحوثي سلموا أنفسهم مساء اليوم الأربعاء، للقوات المشتركة قرب مدينة الفاخر بمديرية قعطبة، وهم ممن كانوا يقاتلون في الخطوط المتقدمة مع المليشيات".

وتعتبر الفاخر مدينة استراتيجية ازدهرت في السنوات الأخيرة عمرانياً، وتكثر فيها الأسواق وخصوصاً أسواق القات، وتبعد عن قعطبة 15 كم، ويوجد فيها مركزان للشرطة.