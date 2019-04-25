شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام من شركة النفط لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء وسيكون بهذا السعر …! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اصدرت شركة النفط اليمنية ، ، كشوفات اعلنت فيها عن أسماء المحطات التي تم تزويدها بالمشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء والتي ستقوم يوم غدٍ الخميس 25 – 4 – 2019م ببيع مادتي البنزين والديزل للمواطنين بشكل مباشر.
وقد حددت الشركة، سعر اللتر البترول، 325 ريال للتر الواحد، ليصبح سعر الدبة سعة 20 لتر، 6500 ريال وسعر اللتر الديزل بــ”375″ ليصبح سعر الدبة 20 لتر، 7500 ريال.
وفيما يلي نسخة من تلك الكشوفات للمحطات التي ستبيع المشتقات النفطية في عموم امانه العاصمة صنعاء وسيكون سعر :
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