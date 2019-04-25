شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان رسميا عن دخول الحوثيين إلى عدن.. والسلطات الشرعية تصدر أول بيان (تفاصيل ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات في العاصمة المؤقتة عدن عن تمكن قيادات حوثية من الدخول إلى المدينة مساء امس .

وأوضحت السلطات الأمنية في مطار عدن الدولي، جنوب اليمن، أنها اعتقلت قياديين حوثيين، حاولا السفر عبر المطار إلى خارج البلاد. وذكرت مصادر، أن أمن مطار عدن اعتقل قياديين حوثيين يعملان في الخطوط الجوية اليمنية. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن القياديين الحوثيين اللذين تم اعتقالهما هما:_عبدالرحمن عرمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة للخطوط الجوية اليمنية صنعاء، وعبدالملك مطهر نائب المدير العام للشؤون التجارية.

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