شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة معين عبد الملك يكشف السر الخطير وراء فرار قيادات من الجيش الوطني إلى صنعاء وانشقاقهم (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف معين عبد الملك رئيس الوزراء اسباب الانشقاقات الاخيرة من العسكرية في صفوف الشرعية. وقال عبد الملك قدمنا خطة للرئيس بخصوص هيكلة الجيش ومحاكمة المندسين والخونة وقاموا بالهروب الى صنعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة معين عبد الملك يكشف السر الخطير وراء فرار قيادات من الجيش الوطني إلى صنعاء وانشقاقهم (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.