شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يناقش أوضاع الهيئة العامة للطيران مع الوزير الجبواني والكابتن بن نهيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الدور المحوري للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كمرفق سيادي في خدمة المواطنين المسافرين والاعتناء بالبنية التحتية للمطارات وسلامتها وغيرها من المواضيع المرتبطة بمهامها ومسؤولياتها.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ومدير إدارة المشاريع بالهيئة المهندس يحيى الكاف، على ضرورة تفعيل كل خدمات وعمليات الهيئة من مقرها الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وايلاء أهمية خاصة بتنشيط عمل المطارات في المناطق المحررة بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.. لافتا إلى أهمية رفع مستوى نوعية الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للطيران والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات السفر والاستقبال للمسافرين.

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وأكد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على تقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتاحة لقيام الهيئة العامة للطيران المدني بمسؤولياتها في تشغيل المطارات بالمناطق المحررة بكفاءة عالية وتوفير كل ما يلزم لإنجاح ذلك.. منوها ونوه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني في مجال النقل الجوي رغم الظروف الاستثنائية الراهنة.

واستمع رئيس الوزراء، من رئيس الهيئة العامة للطيران إلى شرح عن الجهود التي تبذلها الهيئة لتوفير منظومة طيران آمنة، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات الطارئة، والآليات المتبعة في سير العمل وخطط تطوير الأداء خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلى ما تم إنجازه من تجهيزات نهائية لتطوير مطار عدن الدولي وإعادة تشغيل مطار الريان الدولي، إضافة إلى الأعمال الجارية في بقية المرافق والمنشآت التابعة للهيئة.

حضر اللقاء، وزير النقل صالح الجبواني، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.