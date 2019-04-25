شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ”غامض” لرئيس حزب الإصلاح عن انهيار جبهات الشرعية بيد الحوثيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر رئيس حزب الاصلاح في اليمن تغريدة مبهمة مساء الاربعاء. ونشر محمد عبدالله اليدومي تغريدة قال فيها :"من الصعوبة بمكان على اليد المرتعشة أن تسهم في صناعة الحياة أو أن تخط سطراً في صفحات التاريخ ..!

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