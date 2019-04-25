بيان هام صادر عن القوات المسلحة اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع

اعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأربعاء 24 ابريل 2019 تطهير وتأمين مديرية الحشا في محافظة الضالع بالكامل، وذلك في عملية عسكرية هجومية واسعة استمرت 48 ساعة وبمساحة إجمالية تقدر بـ360كم مربع.

جاء ذلك في البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية الذي أكد تنفيذُ العمليةَ الهجوميةَ الواسعةَ من قِبلِ وحداتٍ متخصصةٍ من الجيشٍ واللجانِ الشعبيةِ باتجاهِ مواقعِ العدوِ في مديريةِ الحشا من ثلاثةِ مسارات.

واشار البيانالى أن المسار الاول انطلق من موقعِ مشواس حيث تم قطعُ خطوطِ امداداتِ العدوِ من منطقةِ الزقماء وتطهيرُ وتامينُ اثنين وثلاثين 32 موقعا أبرزُها مركزُ المديرية “ضوران” والمجمعُ الحُكومي وسوقُ الطاحون.

اما المسارُ الثاني فقد تحرك خلالَه ابطالُ الجيشِ واللجانِ الشعبيةِ من مديريةِ ماويةَ في تعز باتجاه رباط عمارة وتم تطهيرُ وتامينُ ثلاثةً وأربعين 43 موقعا وصولا الى مركزِ المديريةِ والالتقاء بالمسار الأول.

Advertisements

المسارُ الثالث: تحرك خلالَه ابطال الجيش واللجان من حَبيلِ يحيى باتجاهِ نقيلِ دقة وجبلِ الحشا والمواقعِ المجاورةِ وتم تامينُ أكثرَ من تسعةٍ وأربعين 49 موقعا وصولا الى مركزِ المُديرية لتلتقيَ الثلاثةُ المساراتُ فيها.

وبهذه العمليةِ العسكريةِ أصبحت مديريةُ الحشا بمحافظةِ الضالعَ مديريةً مؤَمَّنةً بالكاملِ بمساحةٍ اجماليةٍ تقدرُ بثلاثِ مئةٍ وستينَ 360 كيلومتراً مربعاً وتشملُ اكثرَ من مئةٍ وأربعةٍ وعشرين 124 موقعا عسكريا وعشراتِ القرى.

وقد ادتِ العمليةُ الى مصرعِ العشراتِ من المرتزقةِ واغتنامِ عتادٍ عسكريٍ متنوع.

واشادت القيادةُ العامةُ للقواتِ المسلحةِ بمواقفِ أبناءِ المنطقةِ الشرفاءِ، وتؤكدُ الإستمرارَ في العملِ على تنفيذِ مهامِها في تأمينِ مختلفِ المناطقِ على امتدادِ أراضي الجمهورية.