الامارات تنقل تجربة السجون السرية الى الساحل الغربي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

كشفت مصادر حقوقية عن قيام الإمارات بإنساء ثلاثة سجون سرية في الساحل الغربي تديرها قوات موالية لها وتمارس أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين من أبناء الحديدة والمخا.

واشارت المصادر الى نقل فصائل قوات العمالقة وماتسمى بالنخبة التهامية الموالية للإمارات تجربة السجون السرية من الجنوب إلى مناطق الساحل الغربي في الحديدة.

واعترفت وسائل اعلامية تابعة لحزب الإصلاح المموالي للعدوان بوجود ثلاثة سجون سرية منها سجنين أثنيين سريين في المخا غرب تعز، وسجن آخر في الخوخة جنوب الحديدة، يديرهما مرتزقة الامارات في الساحل الغربي.

ووفقا للمصادر، يوجد العديد من المواطنين في هذه السجون السرية دون تهم حقيقية، ويتعرض أغلبهم للتعذيب المبرح، وتمنع الزيارة عنهم، ويرفض إطلاق سراحهم بعد تدهور حالتهم الصحية.

وقالت المصادر أن وحدات تابعة لـ “النخبة التهامية” الموالية للإمارات تقوم باعتقال الشباب بتهم كيدية، ويتم ايداعهم في سجن الكهرباء في الخوخة، وترفض احالتهم إلى القضاء للفصل في التهم المنسوبة لهم.

ولفت التقرير إلى تصاعد اعمال الاعتقالات والاخفاء القسري في الساحل الغربي وهو ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بإغلاق هذا السجن الخاص غير الخاضع للسلطات حكومة هادي ، وأمام هذه المطالبات وجه أحمد الكوكباني بإطلاق سراح المعتقلين بإستثناء قوبعي وسجناء آخرين.