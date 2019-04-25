اهالي المهرة يطردون القوات السعودية من جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة رفض المئات من أهالي مديرية حوف في محافظة المهرة للقوات السعودية من دخول المديرية وسيطرتها على محمية حوف الطبيعية. وقالت مصادر محلية ان هذه هي المرة الثانية التي يمنع الاهالي المنطقة دخول القوات السعودية التي تسعى الى السيطرة على المحافظة . وتسعى السعودية الى احتلال المهرة وتنفيذ مشاريعها القديمة.

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