شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب....! مليشيات الحـوثي تعتقل 4 نقباء لقطاع النفط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت ميليشيا الحوثي اليوم الأربعاء 4 من مسؤولو نقابة قطاع النفط في العاصمة صنعاء، على خلفية رفضهم للفساد لمصلحة المليشيا في شركة النفط و خطتها لصرف مرتبات الموظفين بنظام “الريال الإلكتروني”.

وقالت مصادر في نقابة شركة النفط إن عناصر من جهاز الأمن التابع لميليشيا الحوثي اختطفت أربعة من قيادات النقابة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ونفذ العشرات من موظفي وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية بصنعاء، وقفة احتجاجية لرفضآلية الصرف التي أقرها المتمردون، والتي يسعون من خلالها إلى التحايل على مرتبات الموظفين.

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وقالت مصادر في النقابة إن الريال الإلكتروني هو عبارة عن قسيمة شراء إلكترونية عبر محال تجارية محددة، يحصل المتمردون على نسبة من قيمتها.

وأشارت إلى أن الريال الإلكتروني يشبه البطاقة الغذائية التي صرفتها ميليشيا الحوثي لموظفي بعض الجهات الحكومية في صنعاء، والتي شهدت أكبر عملية فساد وتحايل.

وأعلن موظفو شركة النفط رفضهم لهذه الآلية وتمسكهم بصرف رواتبهم نقداً، كون شركة النفط مؤسسة إيرادية ولديها سيولة نقدية كبيرة.