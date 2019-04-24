شكرا لقرائتكم خبر عن CNN تفضح قائد ملشيا الحوثي وتكشف فبركة مقابلة "عبد الملك" وهذا الدليل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثارت أبعاد الخلفية في مقابلة لقائد ملشيا الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، تساؤلات إن كانت مفبركة وإن كان بالفعل كان موجودا في نفس الغرفة التي وجد فيها المحاور أو أنه كان في مكان آخر.

أبعاد الخلفية بمقابلة الحوثي تثير تساؤلات إن كانت "مفبركة".. وهذه رسالته إلى السعودية

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يشرح ما قالوا إنه "أدلة" على أن المقابلة التي أجراها الحوثي، "مفبركة" وأنه لم يكن في المكان ذاته مستشهدين بأبعاد طاولة وعلم خلفه، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد منه بشكل مستقل.

Advertisements

أبعاد الخلفية بمقابلة الحوثي تثير تساؤلات إن كانت "مفبركة".. وهذه رسالته إلى السعودية

وفي المقابلة التي بثتها قناة المسيرة التابعة لحوثي، الأثنين، وجه عبدالملك رسالة إلى المملكة العربية السعودية التي تقود تحالف "إعادة الشرعية" في اليمن، حيث قال: "هم مطالبون بتغيير الرؤيا، النظرة وإعادة النظر حتى يصلوا إلى قناعة أن الذي يمكن أن يمثل عامل اطمئنان وعامل استقرار وعامل سلام أن يتقبلوا التعامل مع بلادنا على قاعدة حسن الجوار واحترام السيادة والاستقلال والاحترام المتبادل هذا سيحقق الاطمئنان والاستقرار والسلام وليس هناك خطورة عليهم في هذا.."

وتابع قائلا: "وأن يتخلوا عن الطموحات غير المشروعة في السيطرة ومصادرة استقلالنا ومصادرة حريتنا كشعب يمني ومصادرة حريتنا واستقلالنا المكفول لنا كحق حق مكفول لنا بحسب كل الاعتبارات إذا تخلوا عن هذا الطموح غير المشروع وقبلوا بعلاقة مع شعبنا ومع بلدنا قائمة على حسن الجوار والاحترام والأخوة الإسلامية فهذا سيمثل عامل استقرار كامل ولا حاجة للانزعاج ولا للصراع ولا لسفك الدماء ولا أن يقدموا ما لديهم من أموال هائلة جدا إلى الأمريكي وإلى البريطاني وإلى الدول الغربية وأن يزجوا بأنفسهم في صراع طويل ومشاكل لا ضرورة لها ولا فائدة منها.."

وأضاف: "نقول أننا دائما نقدر خصوصية هذا الجوار لو هناك توجه إيجابي للنظام والسلطة في السعودية لكن المشكلة لديهم وليست لدينا ليست لدى الشعب اليمني، المشكلة عندهم هم، المطلوب منهم أن يراجعوا حساباتهم وأن يعيدوا النظر في هذه النظرة السلبية وفي هذا السلوك العدائي وفي هذه السياسات العدائية.. آمل أن تصل إليهم هذه الرسالة وأن يتفهموها جيدا".



