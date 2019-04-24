شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تتحرك باتجاه الضالع واندلاع اشتباكات عنيفة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت قوات عسكرية كبيرة ، من قوات العمالقة بقيادة قائد اللواء الرابع عمالقة نزار الوجيه ، وذلك دعما وتعزيزا لقوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني المرابطة في جبل العر بيافع.

وتحركت قوات العمالقة من الساحل الغربي عصر الامس متوجهة إلى يافع.

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وتأتي هذه التعزيزات تزامنا مع تهديدات وتلميحات أطلقتها مليشيا الحوثي للتقدم باتجاه يافع ، وتلميحها للسيطرة على جبل العر الإستراتيجي الذي يطل على مدن وقرى يافع.

ويعد القائد نزار الوجيه من القيادات التي لعبت دور كبير في معارك تحرير الساحل الغربي بقيادة القائد العام للجبهة العقيد عبدالرحمن صالح ” أبو زرعة المحرمي”.

وتعتبر قوات العمالقة أحد ابرز القوات العسكرية الجنوبية القتالية ذات القدرات العالية ، والتي يعول عليها أبناء الجنوب عامة في الدفاع عن حدودهم.